СМИ: США изучают идею сброса листовок над Каракасом в день рождения Мадуро

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США рассматривают возможность сброса листовок над венесуэльской столицей Каракасом в день рождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в воскресенье с информацией о вознаграждении за помощь в его задержании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.
"Белый дом недавно предложил идею, согласно которой военные самолеты сбросили бы листовки над Каракасом в рамках психологической операции для оказания еще большего давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро... Ожидалось, что эти листовки будут содержать информацию о вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за помощь в задержании и осуждении Мадуро", - говорится в статье.
Мадуро в воскресенье исполняет 63 года. Источники заявили газете, что дата возможной операции, которая пока не санкционирована, по всей видимости, была выбрана намеренно.
Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.