"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Футбол
 
21:31 23.11.2025 (обновлено: 01:21 25.11.2025)
"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
"Арсенал" нанес крупное поражение "Тоттенхэму" в дерби Северного Лондона в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
/20251109/futbol-2053730407.html
спорт, английская премьер-лига (апл), эберечи эзе, леандро троссард, ришарлисон, арсенал (лондон), тоттенхэм хотспур
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Ришарлисон, Арсенал (Лондон), Тоттенхэм Хотспур
"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Хет-трик Эзе принес "Арсеналу" победу над "Тоттенхэмом"

© Getty Images / David PriceФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / David Price
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Арсенал" нанес крупное поражение "Тоттенхэму" в дерби Северного Лондона в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на домашнем стадионе "Арсенала" и завершилась со счетом 4:1. Хет-трик в составе "канониров" оформил Эберечи Эзе (41, 46 и 76-я минуты), еще один мяч забил Леандро Троссард (36). У гостей отличился Ришарлисон (55).
Эзе стал автором четвертого хет-трика в официальных дерби Северного Лондона за всю историю и первого с декабря 1978 года.
Английская премьер-лига (АПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Арсенал
4 : 1
Тоттенхэм
36‎’‎ • Леандро Троссард
(Микель Мерино)
41‎’‎ • Эберечи Эзе
(Деклан Райс)
46‎’‎ • Эберечи Эзе
(Юрриен Тимбер)
76‎’‎ • Эберечи Эзе
(Леандро Троссард)
55‎’‎ • Ришарлисон
(Жуан Палинья)
"Арсенал" в четвертый раз подряд обыграл "Тоттенхэм" в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ), всего "канониры" одержали шесть побед в семи последних дерби Северного Лондона в чемпионате страны при одной ничьей. "Шпоры" не обыгрывали "Арсенал" в АПЛ с 12 мая 2022 года.
"Арсенал" (29 очков) лидирует в турнирной таблице АПЛ, на 6 баллов опережая идущий вторым "Челси". "Тоттенхэм" (18) располагается на девятой позиции.
В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Челси" в лондонском дерби 30 ноября. "Тоттенхэм" днем ранее примет "Фулхэм".
В другом матче тура бирмингемская "Астон Вилла" на выезде переиграла "Лидс" со счетом 2:1.
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Эберечи ЭзеЛеандро ТроссардРишарлисонАрсенал (Лондон)Тоттенхэм Хотспур
 
