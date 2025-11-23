"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Арсенал" нанес крупное поражение "Тоттенхэму" в дерби Северного Лондона в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на домашнем стадионе "Арсенала" и завершилась со счетом 4:1. Хет-трик в составе "канониров" оформил Эберечи Эзе (41, 46 и 76-я минуты), еще один мяч забил Леандро Троссард (36). У гостей отличился Ришарлисон (55).
Эзе стал автором четвертого хет-трика в официальных дерби Северного Лондона за всю историю и первого с декабря 1978 года.
23 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
36’ • Леандро Троссард
41’ • Эберечи Эзе
46’ • Эберечи Эзе
76’ • Эберечи Эзе
(Леандро Троссард)
55’ • Ришарлисон
"Арсенал" в четвертый раз подряд обыграл "Тоттенхэм" в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ), всего "канониры" одержали шесть побед в семи последних дерби Северного Лондона в чемпионате страны при одной ничьей. "Шпоры" не обыгрывали "Арсенал" в АПЛ с 12 мая 2022 года.
"Арсенал" (29 очков) лидирует в турнирной таблице АПЛ, на 6 баллов опережая идущий вторым "Челси". "Тоттенхэм" (18) располагается на девятой позиции.
В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Челси" в лондонском дерби 30 ноября. "Тоттенхэм" днем ранее примет "Фулхэм".
В другом матче тура бирмингемская "Астон Вилла" на выезде переиграла "Лидс" со счетом 2:1.
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
9 ноября, 00:58