"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Арсенал" нанес крупное поражение "Тоттенхэму" в дерби Северного Лондона в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Эзе стал автором четвертого хет-трика в официальных дерби Северного Лондона за всю историю и первого с декабря 1978 года.