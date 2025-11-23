"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Stardust планирует уменьшить яркость Солнца, чтобы снизить температуру на Земле, пишет американский Компания Stardust планирует уменьшить яркость Солнца, чтобы снизить температуру на Земле, пишет американский журнал New Yorker.

"Stardust — название небольшого стартапа с огромными амбициями. Компания, базирующаяся в Израиле и зарегистрированная в Делавэре, предлагает ни много ни мало уменьшить яркость Солнца", — говорится в материале.

По данным издания, авторы стартапа планируют использовать принцип извержения вулканов, когда миллионы тонн диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос, понижая тем самым температуру на поверхности нашей планеты.

"Компания называет эту схему "технологией отражения солнечного света", хотя чаще ее называют солнечной геоинженерией. В той или иной форме эта идея витала в воздухе десятилетиями, но Stardust сделала большой, некоторые могли бы сказать — пугающий, шаг вперед", — отмечает журнал.

Планируется, что инновационные частицы будут распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, уменьшив тепловое воздействие Солнца.

Тем не менее в компании отказались раскрыть состав их типа отражающих частиц, заявив лишь, что они полностью безопасны для людей и экосистем. По словам соучредителя компании Яная Йедваба, они не планируют самостоятельно внедрять разрабатываемые технологии, так как это потребовало бы огромных затрат и ресурсов.