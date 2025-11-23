Рейтинг@Mail.ru
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце
Наука
 
02:11 23.11.2025 (обновлено: 11:49 23.11.2025)
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце - РИА Новости, 23.11.2025
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце
Компания Stardust планирует уменьшить яркость Солнца, чтобы снизить температуру на Земле, пишет американский журнал New Yorker. РИА Новости, 23.11.2025
наука
земля
израиль
в мире
земля, израиль, в мире
Наука, Земля, Израиль, В мире
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце

New Yorker: компания Stardust хочет уменьшить яркость Солнца

Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Stardust планирует уменьшить яркость Солнца, чтобы снизить температуру на Земле, пишет американский журнал New Yorker.
"Stardust — название небольшого стартапа с огромными амбициями. Компания, базирующаяся в Израиле и зарегистрированная в Делавэре, предлагает ни много ни мало уменьшить яркость Солнца", — говорится в материале.
По данным издания, авторы стартапа планируют использовать принцип извержения вулканов, когда миллионы тонн диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос, понижая тем самым температуру на поверхности нашей планеты.
"Компания называет эту схему "технологией отражения солнечного света", хотя чаще ее называют солнечной геоинженерией. В той или иной форме эта идея витала в воздухе десятилетиями, но Stardust сделала большой, некоторые могли бы сказать — пугающий, шаг вперед", — отмечает журнал.
Планируется, что инновационные частицы будут распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, уменьшив тепловое воздействие Солнца.
Тем не менее в компании отказались раскрыть состав их типа отражающих частиц, заявив лишь, что они полностью безопасны для людей и экосистем. По словам соучредителя компании Яная Йедваба, они не планируют самостоятельно внедрять разрабатываемые технологии, так как это потребовало бы огромных затрат и ресурсов.
"Мы рассматриваем себя как технологическую движущую силу, разрабатывающую набор инструментов и предоставляющую информацию лицам, принимающим решения в различных правительствах, которые будут задействованы", — сказал он изданию.
НаукаЗемляИзраильВ мире
 
 
