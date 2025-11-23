"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Stardust планирует уменьшить яркость Солнца, чтобы снизить температуру на Земле, пишет американский журнал New Yorker.
"Stardust — название небольшого стартапа с огромными амбициями. Компания, базирующаяся в Израиле и зарегистрированная в Делавэре, предлагает ни много ни мало уменьшить яркость Солнца", — говорится в материале.
От Солнца оторвался гигантский протуберанец
20 ноября, 11:42
По данным издания, авторы стартапа планируют использовать принцип извержения вулканов, когда миллионы тонн диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос, понижая тем самым температуру на поверхности нашей планеты.
"Компания называет эту схему "технологией отражения солнечного света", хотя чаще ее называют солнечной геоинженерией. В той или иной форме эта идея витала в воздухе десятилетиями, но Stardust сделала большой, некоторые могли бы сказать — пугающий, шаг вперед", — отмечает журнал.
Планируется, что инновационные частицы будут распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, уменьшив тепловое воздействие Солнца.
Тем не менее в компании отказались раскрыть состав их типа отражающих частиц, заявив лишь, что они полностью безопасны для людей и экосистем. По словам соучредителя компании Яная Йедваба, они не планируют самостоятельно внедрять разрабатываемые технологии, так как это потребовало бы огромных затрат и ресурсов.
"Мы рассматриваем себя как технологическую движущую силу, разрабатывающую набор инструментов и предоставляющую информацию лицам, принимающим решения в различных правительствах, которые будут задействованы", — сказал он изданию.
В НАСА рассказали, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS
20 ноября, 01:27