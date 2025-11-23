Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды в понедельник, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По экстренному прогнозу метеорологов, сегодня вечером, в ночь на 24 ноября и в утренние часы в столице ожидаются переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, снег, дождь, в отдельных районах - ледяной дождь. Погода может способствовать образованию гололедицы", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что особо неблагоприятные условия прогнозируются с 23.00 23 ноября до 09.00 24 ноября. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы.