16:27 23.11.2025 (обновлено: 16:27 26.11.2025)
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
москва, петр бирюков, день народного единства
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, День народного единства
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Непогода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды в понедельник, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По экстренному прогнозу метеорологов, сегодня вечером, в ночь на 24 ноября и в утренние часы в столице ожидаются переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, снег, дождь, в отдельных районах - ледяной дождь. Погода может способствовать образованию гололедицы", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что особо неблагоприятные условия прогнозируются с 23.00 23 ноября до 09.00 24 ноября. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Если это невозможно - быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавил заммэра.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковДень народного единства
 
 
