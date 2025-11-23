Рейтинг@Mail.ru
"Скоро схлопнется": Солнечная система бросает вызов Стандартной модели
08:36 23.11.2025
"Скоро схлопнется": Солнечная система бросает вызов Стандартной модели
"Скоро схлопнется": Солнечная система бросает вызов Стандартной модели
"Скоро схлопнется": Солнечная система бросает вызов Стандартной модели
Новое исследование астрофизиков привело к неожиданным результатам. Оказалось, что Солнечная система мчится по Вселенной в несколько раз быстрее, чем считалось...
2025-11-23T08:36:00+03:00
2025-11-23T08:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355024_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_2a6611fbcda9a73c4ac824a01af025fc.jpg
"Скоро схлопнется": Солнечная система бросает вызов Стандартной модели

© Pixabay / Valera268268Солнечная система
Солнечная система
© Pixabay / Valera268268
Солнечная система
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Новое исследование астрофизиков привело к неожиданным результатам. Оказалось, что Солнечная система мчится по Вселенной в несколько раз быстрее, чем считалось ранее.
Эта неожиданная гипотеза может поставить под сомнение основы современной космологии.

Исследовали радиогалактики

Группа ученых под руководством Лукаса Бема из Университета Билефельда использовала крупнейшие радиотелескопы Европы, чтобы получить данные, как именно движется Солнечная система в пространстве.
Для анализа применялись информация сети LOFAR, а также сведения из двух других радионаблюдений. LOFAR состоит из более 50 тысяч антенн, соединенных в сеть, раскиданную по странам Европы.
© LOFAR/LOL SurveyКарта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр, полученная при помощи LOFAR
Карта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© LOFAR/LOL Survey
Карта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр, полученная при помощи LOFAR
Ученые сосредоточились на радиогалактиках — объектах с гигантскими областями радиоизлучения, простирающимися далеко за пределы ее видимой структуры. Эти энергичные "радиодоли" питаются струями из ее активного галактического ядра.
Если наша система движется, то в направлении ее движения таких галактик должно быть чуть больше, чем в противоположном. Разница крайне мала, но чувствительное оборудование LOFAR позволило зафиксировать даже такие микроскопические отклонения.
© NASA / CXC/Univ. of Hertfordshire/M. Hardcastle et al.Радиогалактика Пиктор
Радиогалактика Пиктор - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© NASA / CXC/Univ. of Hertfordshire/M. Hardcastle et al.
Радиогалактика Пиктор
Работа проходила в несколько этапов. Сначала были собраны наблюдения более чем миллиона радиогалактик. Затем данные прошли статистическую фильтрацию с использованием нового алгоритма анализа анизотропии. А уже после полученные значения были сопоставлены с результатами микроволновых измерений космического фона.

Противоречит ожиданиям

Результаты, полученные специалистами, шокировали ученых.
"Наш анализ показывает, что Солнечная система движется более чем в три раза быстрее, чем предсказывают текущие модели. Этот результат явно противоречит ожиданиям, основанным на стандартной космологии, и заставляет нас пересмотреть наши прежние предположения", — заявляет ведущий автор Лукас Беме.
© Pixabay / WikiImages Солнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Pixabay / WikiImages
Солнечная система
Получение данных о скорости движения нашей Солнечной системы по сравнению с огромной Вселенной является непростой задачей, требующей чрезвычайно точных измерений минимальных различий в обширных областях космоса.
Закрадывается сомнение, что речь тут может идти о простой ошибке измерения. Однако работа согласуется с предыдущими наблюдениями других научных групп, что позволяет предположить, что полученные данные не являются результатом неправильных расчетов.
© NASA/GSFCЭволюция вселенной
Эволюция вселенной - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© NASA/GSFC
Эволюция вселенной
Измерения команды исследователей выявили неравномерность в распределении радиогалактик — анизотропию, которая была в 3,7 раза сильнее, чем предсказывала всем известная Стандартная модель космологии, описывающая эволюцию космоса со времени Большого взрыва.

Подвергает сомнению Стандартную модель

"Если наша Солнечная система действительно движется так быстро, нам необходимо подвергнуть сомнению фундаментальные предположения о крупномасштабной структуре Вселенной. В качестве альтернативы: само распределение радиогалактик может быть менее однородным, чем мы считали. В любом случае наши текущие модели подвергаются испытанию", — утверждает соавтор профессор Доминик Шварц.
Если гипотеза исследователей подтвердится, это значит, что в структуре космоса могут существовать огромные неоднородные области, которые нарушают принцип космологической изотропии.
© ICRARПримерно так выглядят скопления галактик, найденные за Млечным Путем
Примерно так выглядят скопления галактик, найденные за Млечным Путем - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© ICRAR
Примерно так выглядят скопления галактик, найденные за Млечным Путем
Ряд астрофизиков считает, что наблюдаемая разница может быть связана с гравитационными волнами или крупномасштабными потоками вещества, о которых человечество пока знает слишком мало.
Возможно появление новых сценариев, где плотность материи варьируется на масштабах, ранее считавшихся стабильными.

Что скажет другое исследование

Любопытно, что ранние исследования квазаров, которые измеряли сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик, когда те поглощали и излучали огромное количество энергии, обнаружило похожее расхождение.
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
Черная дыра - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра
Это исследование, сфокусированное на измерениях в инфракрасном спектре, наблюдало сходный результат, а это может говорить о том, что обе работы дают точную картину Вселенной и не являются ошибочными.
Может быть, новые исследования поставят еще более важные вопросы о правильности Стандартной модели.
 
 
 
