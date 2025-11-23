В сирийском Хомсе ввели комендантский час

«

"Введен комендантский час с пяти часов вечера сегодняшнего дня (18.00 мск) до пяти часов утра завтрашнего дня после убийства мужчины и его жены в их доме в поселке Зейдель, расположенном к югу от Хомса", - написано в заявлении.