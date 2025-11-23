Рейтинг@Mail.ru
В сирийском Хомсе ввели комендантский час
20:26 23.11.2025
В сирийском Хомсе ввели комендантский час
в мире
хомс (город)
сирия
в мире, хомс (город), сирия
В мире, Хомс (город), Сирия
БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Комендантский час до пяти утра понедельника введен в Хомсе в центральной части Сирии после убийства супружеской пары в их доме в поселении Зейдель к югу от города Хомс, говорится в заявлении сил внутренней безопасности провинции Хомс.
"Введен комендантский час с пяти часов вечера сегодняшнего дня (18.00 мск) до пяти часов утра завтрашнего дня после убийства мужчины и его жены в их доме в поселке Зейдель, расположенном к югу от Хомса", - написано в заявлении.
Командующий силами внутренней безопасности Мерхеф ан-Наассан сообщил в заявлении, опубликованном МВД Сирии, что в воскресенье силовики обнаружили тела супружеской пары, убитых в собственном доме. Тело женщины было сожжено, а на месте преступления найдены надписи с конфессиональным подтекстом, что указывает на попытку разжечь конфликт среди местных жителей.
Руководство сил безопасности подтвердило, что были предприняты масштабные меры для защиты граждан и стабилизации ситуации в регионе.
Согласно заявлению в поселении Зейдель и ряде районов к югу от Хомса проводится развертывание дополнительных сил безопасности "для предотвращения попыток воспользоваться инцидентом для разжигания межконфессиональной розни".
В мире
 
 
