БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. В интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, обострение конфликта может привести к Третьей мировой войне, которая стала бы ядерной, поэтому если украинцы примут американский план урегулирования, "этот риск тоже может быть устранен".

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.