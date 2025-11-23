https://ria.ru/20251123/sijjarto-2056958890.html
Сийярто объяснил, почему Украина обязана принять мирный план США
Сийярто объяснил, почему Украина обязана принять мирный план США - РИА Новости, 23.11.2025
Сийярто объяснил, почему Украина обязана принять мирный план США
В интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима, заявил... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:22:00+03:00
2025-11-23T17:22:00+03:00
2025-11-23T17:22:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
петер сийярто
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056939957.html
https://ria.ru/20251123/sdelka-2056880877.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, петер сийярто, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Петер Сийярто, Дмитрий Песков
Сийярто объяснил, почему Украина обязана принять мирный план США
Сийярто: в интересах Украины принять план США, поскольку наступает тяжелая зима
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. В интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Существенных изменений на поле боя не ожидается, поскольку одно и то же продолжается уже три с половиной года: русские наступают, украинцы теряют территории, приближается зима, которая принесёт невероятные трудности украинскому народу", - сказал Сийярто
в эфире радио Kossuth.
По его словам, обострение конфликта может привести к Третьей мировой войне, которая стала бы ядерной, поэтому если украинцы примут американский план урегулирования, "этот риск тоже может быть устранен".
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.