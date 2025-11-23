Рейтинг@Mail.ru
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
10:53 23.11.2025 (обновлено: 18:51 23.11.2025)
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вода, канализация и электроснабжение в Шатуре после пожара на ГРЭС работают штатно, принимаются все меры для восстановления теплоснабжения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее он сообщал, что несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.
"Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения", — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что в 13:00 мск на месте будет проведен оперштаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
