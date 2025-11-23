https://ria.ru/20251123/shatura-2056899604.html
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС - РИА Новости, 23.11.2025
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Вода, канализация и электроснабжение в Шатуре после пожара на ГРЭС работают штатно, принимаются все меры для восстановления теплоснабжения, заявил губернатор... РИА Новости, 23.11.2025
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Воробьев созовет оперштаб после атаки ВСУ на Шатурскую ГРЭС