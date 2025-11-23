Рейтинг@Mail.ru
Сербия сделала выводы для защиты своей энергетики, заявил Вучич
21:14 23.11.2025 (обновлено: 21:15 23.11.2025)
Сербия сделала выводы для защиты своей энергетики, заявил Вучич
2025-11-23T21:14:00+03:00
2025-11-23T21:15:00+03:00
в мире
сербия
сша
марко джурич
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
сербия
сша
Сербия сделала выводы для защиты своей энергетики, заявил Вучич

Вучич: для Сербии очень важна проблема NIS, этот вопрос вскоре будет решен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Члены рабочей группы по вопросам энергетики руководства Сербии на заседании в воскресенье пришли к важным выводам для защиты интересов Сербии и стабильного снабжения граждан энергоносителями, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил в воскресенье, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом обсудил развитие сотрудничества официального Белграда и Вашингтона и санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Во второй половине дня он участвовал в заседании рабочей группы, в которую входят члены правительства и директора энергетических госкомпаний.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Российские владельцы согласились продать долю в NIS, заявили власти Сербии
19 ноября, 15:32
"Мы рассмотрели все актуальные вызовы и сделали важные выводы для того, чтобы защитить интересы Сербии и обеспечить надёжное снабжение наших граждан и хозяйства. Продолжаем работать ответственно, серьезно и привержено, с полным пониманием сложных обстоятельств, в которых находится вся Европа", - написал президент Сербии в соцсети Instagram*.
Он добавил, что Сербия будет последовательно проводить меры по защите своей энергобезопасности и долгосрочных национальных интересов.
Сербская министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в воскресенье провела встречу с руководством компании NIS. По итогам она заявила, что власти Сербии готовы "ко всем сценариям" по ответу США на запрос о прекращении санкций, резервы дизельного топлива и бензина достаточны для обеспечения в декабре.
Джедович-Ханданович отметила, что запасы нефтепродуктов должно контролировать государство, "чтобы быть уверенными, что в декабре не будет нехватки". По ее словам, сейчас запасы NIS составляют 89 825 тонн дизельного топлива и 53 648 тонн бензина, а государство располагает 185 804 тоннами дизтоплива и 19 172 тоннами бензина, новые поставки ожидаются в декабре.
АЗС Лукойл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Лукойл" намерен продать завод, сеть АЗС и другие активы в Болгарии
19 ноября, 17:42
Сербский президент в субботу не посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.
"Когда речь шла об энергетике, я отметил, что для Сербии очень важен вопрос NIS и сохранение энергетической безопасности нашей страны, и выразил уверенность, что этот вопрос вскоре будет решен", - подчеркнул Вучич.
Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
Глава МИД Сербии Марко Джурич, в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном.
Вучич объявил 11 января, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
Вчера, 17:56
 
