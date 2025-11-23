Сербия сделала выводы для защиты своей энергетики, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Члены рабочей группы по вопросам энергетики руководства Сербии на заседании в воскресенье пришли к важным выводам для защиты интересов Сербии и стабильного снабжения граждан энергоносителями, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Вучич сообщил в воскресенье, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом обсудил развитие сотрудничества официального Белграда и Вашингтона и санкции США против " Нефтяной индустрии Сербии " (NIS). Во второй половине дня он участвовал в заседании рабочей группы, в которую входят члены правительства и директора энергетических госкомпаний.

"Мы рассмотрели все актуальные вызовы и сделали важные выводы для того, чтобы защитить интересы Сербии и обеспечить надёжное снабжение наших граждан и хозяйства. Продолжаем работать ответственно, серьезно и привержено, с полным пониманием сложных обстоятельств, в которых находится вся Европа", - написал президент Сербии в соцсети Instagram*.

Он добавил, что Сербия будет последовательно проводить меры по защите своей энергобезопасности и долгосрочных национальных интересов.

Сербская министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в воскресенье провела встречу с руководством компании NIS. По итогам она заявила, что власти Сербии готовы "ко всем сценариям" по ответу США на запрос о прекращении санкций, резервы дизельного топлива и бензина достаточны для обеспечения в декабре.

Джедович-Ханданович отметила, что запасы нефтепродуктов должно контролировать государство, "чтобы быть уверенными, что в декабре не будет нехватки". По ее словам, сейчас запасы NIS составляют 89 825 тонн дизельного топлива и 53 648 тонн бензина, а государство располагает 185 804 тоннами дизтоплива и 19 172 тоннами бензина, новые поставки ожидаются в декабре.

Сербский президент в субботу не посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.

"Когда речь шла об энергетике, я отметил, что для Сербии очень важен вопрос NIS и сохранение энергетической безопасности нашей страны, и выразил уверенность, что этот вопрос вскоре будет решен", - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.

Глава МИД Сербии Марко Джурич , в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном.

Вучич объявил 11 января, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.