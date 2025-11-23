Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Сербии заявило о готовности к любому сценарию по ситуации с NIS - РИА Новости, 23.11.2025
19:48 23.11.2025
Минэнерго Сербии заявило о готовности к любому сценарию по ситуации с NIS
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Власти Сербии готова "ко всем сценариям" по ответу США на запрос российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" и властей страны о прекращении санкций, резервы дизельного топлива и бензина достаточны для обеспечения в декабре, заявила сербская министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в воскресенье, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом в воскресенье обсудил развитие сотрудничества официального Белграда и Вашингтона и санкции США против NIS.
"В ближайшие два-три дня, завтра или послезавтра мы ожидаем ответ из США, мы надеемся на лучшее, но должны быть готовы и к худшему сценарию. Президент и сегодня имел консультации с США, как и мы из правительства, ожидаем услышать, каким будет их позиция. В случае, если ответ будет негативный, мы готовы ко всем сценариям", - заявила министр в эфире Радио и телевидения Сербии.
Джедович-Ханданович отметила, что запасы нефтепродуктов должно контролировать государство, "чтобы быть уверенными, что в декабре не будет нехватки". По ее словам, сейчас запасы NIS составляют 89 825 тысяч тонн дизельного топлива и 53 648 тонн бензина, а государство располагает 185 804 тоннами дизтоплива и 19 172 тоннами бензина, новые поставки ожидаются в декабре.
Сербский президент накануне посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.
"Когда речь шла об энергетике, я отметил, что для Сербии очень важен вопрос NIS и сохранение энергетической безопасности нашей страны, и выразил уверенность, что этот вопрос вскоре будет решен", - подчеркнул Вучич.
Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
Глава МИД Сербии Марко Джурич, в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном.
Президент Сербии Вучич объявил 11 января, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
