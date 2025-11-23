https://ria.ru/20251123/sdelka-2056880877.html
США могут подтолкнуть Украину к принятию сделки, заявил Келлог
2025-11-23T06:04:00+03:00
США могут подтолкнуть Украину к принятию сделки, заявил Келлог
Келлог: США могут подтолкнуть Украину к принятию сделки по урегулированию
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США могут сначала добиться от Украины заключения соглашения по урегулированию конфликта, а позже "привести к этому" РФ, утверждает спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Я думаю, мы можем довести Украину
до этого (принятия сделки - ред.), и я думаю, русских мы также можем привести к этому позже", - заявил Келлог
в эфире Fox News
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.