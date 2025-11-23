Рейтинг@Mail.ru
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц
21:58 23.11.2025 (обновлено: 03:02 24.11.2025)
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц - РИА Новости, 24.11.2025
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц
США не могут распоряжаться замороженными в Европе активами России, пункт американского плана по передаче Украине данных средств на восстановление на условиях... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, сша, украина, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, ard, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Украина, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, ARD, Еврокомиссия
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц

Мерц раскритиковал пункт плана по передаче Украине российских активов через США

© AP Photo / Leon NealФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. США не могут распоряжаться замороженными в Европе активами России, пункт американского плана по передаче Украине данных средств на восстановление на условиях получения Вашингтоном половины прибыли "неприемлем", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
"Это неприемлемо, и именно поэтому европейцы сидят за столом переговоров. Здесь есть части этого 28-пунктного плана, которые совершенно точно невозможно реализовать без нашего согласия. Речь идёт о российских активах, которые должны быть использованы как займ для гарантий", - сказал он, отвечая на вопрос об инициативе президента США Дональда Трампа по работе с замороженными российскими активами в обход ЕС.
Флаги Евросоюза и Украины - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Reuters опубликовало дополненный план ЕС по Украине
Вчера, 21:22
По словам Мерца, если кредит и будет предоставлен, то Европейским союзом, а затем передан Украине, чтобы та могла продолжать закупать вооружение.
"Но это не касается напрямую американцев. И поэтому, конечно, американцы не могут распоряжаться этой суммой, а требование добавить ещё 100 миллиардов из Европы также не является тем, на что мы можем согласиться", - добавил политик.
Администрация США заявила ранее о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
По данным различных СМИ, одним из пунктов является предложение США по использованию 100 миллиардов евро из замороженных активов РФ на восстановление Украины с условием, что половину прибыли получит США.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
Вчера, 19:51
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украина приняла план США как основу для переговоров, пишет FT
Вчера, 19:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаФридрих МерцДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзARDЕврокомиссия
 
 
