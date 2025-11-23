Страны G20 признали неравенство и вызовы в глобальной энергетике

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 600 миллионов африканцев не имеют доступа к электроэнергии, средний уровень доступа к электроэнергии для африканских стран, составляющий 40%, является самым низким в мире, сообщается в совместной декларации участников G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
“Мы признаем наличие неравенства и вызовов, равно как и возможностей для роста в современной глобальной энергетике, особенно в Африке и других развивающихся регионах. Нам известно, что более 600 миллионов африканцев не имеют доступа к электроэнергии и что средний уровень доступа к электроэнергии для африканских стран, составляющий 40 процентов, является самым низким в мире, а около миллиарда человек в Африке не имеют доступа к чистым способам приготовления пищи. Мы глубоко встревожены тем, что два миллиона африканцев ежегодно теряют жизни из-за отсутствия в быту топлива для приготовления пищи чистым способом”, - сообщается в документе.
Страны G20 также подтвердили, что энергетическая безопасность остается основой национального суверенитета, экономического развития, стабильности и глобального процветания.
“Мы высоко оцениваем Добровольный инструментарий по энергетической безопасности, разработанный южноафриканским председательством в "Группе двадцати" в качестве практического ресурса для стран по укреплению их национальных систем. Инструментарий был создан для поддержки государств по внедрению комплексных подходов в отношении энергетических технологий и инноваций, идентификации рисков, обеспечения региональной взаимосвязанности, устойчивости инфраструктуры, энергоэффективности, готовности к чрезвычайным ситуациям и подготовки кадров, что имеет особое значение для развивающихся экономик”, - отмечается в декларации.