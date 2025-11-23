Страны G20 признали неравенство и вызовы в глобальной энергетике

“Мы высоко оцениваем Добровольный инструментарий по энергетической безопасности, разработанный южноафриканским председательством в "Группе двадцати" в качестве практического ресурса для стран по укреплению их национальных систем. Инструментарий был создан для поддержки государств по внедрению комплексных подходов в отношении энергетических технологий и инноваций, идентификации рисков, обеспечения региональной взаимосвязанности, устойчивости инфраструктуры, энергоэффективности, готовности к чрезвычайным ситуациям и подготовки кадров, что имеет особое значение для развивающихся экономик”, - отмечается в декларации.