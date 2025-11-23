https://ria.ru/20251123/sahalin-2056876231.html
На Сахалине военного осудили за уклонение от службы
На Сахалине военного осудили за уклонение от службы - РИА Новости, 23.11.2025
На Сахалине военного осудили за уклонение от службы
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего за уклонение от службы к 6 годам колонии, однако общий срок наказания составил 8 лет, сообщает... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T04:27:00+03:00
2025-11-23T04:27:00+03:00
2025-11-23T04:27:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20250725/sud-2031445164.html
https://ria.ru/20251013/voennyy-2047884355.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
На Сахалине военного осудили за уклонение от службы
На Сахалине военнослужащий получил djctvm лет колонии за уклонение от службы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего за уклонение от службы к 6 годам колонии, однако общий срок наказания составил 8 лет, сообщает пресс-служба инстанции.
Как установлено в судебном заседании, 6 июля мужчина не явился в воинскую часть из отпуска в срок без уважительных причин. Военная полиция 11 сентября задержала его по месту жительства.
"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ
(Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу), Б. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, к указанному сроку частично присоединена неотбытая часть приговора Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 6 августа 2024 года.
"Окончательное наказание Б. назначено в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечает пресс-служба ведомства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.