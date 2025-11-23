Рейтинг@Mail.ru
04:27 23.11.2025
На Сахалине военного осудили за уклонение от службы

На Сахалине военнослужащий получил djctvm лет колонии за уклонение от службы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего за уклонение от службы к 6 годам колонии, однако общий срок наказания составил 8 лет, сообщает пресс-служба инстанции.
Как установлено в судебном заседании, 6 июля мужчина не явился в воинскую часть из отпуска в срок без уважительных причин. Военная полиция 11 сентября задержала его по месту жительства.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией по делу о хищениях
25 июля, 15:44
"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу), Б. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, к указанному сроку частично присоединена неотбытая часть приговора Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 6 августа 2024 года.
"Окончательное наказание Б. назначено в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечает пресс-служба ведомства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября, 08:29
 
