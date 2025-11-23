На Сахалине военного осудили за уклонение от службы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего за уклонение от службы к 6 годам колонии, однако общий срок наказания составил 8 лет, сообщает пресс-служба инстанции.

Как установлено в судебном заседании, 6 июля мужчина не явился в воинскую часть из отпуска в срок без уважительных причин. Военная полиция 11 сентября задержала его по месту жительства.

"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу), Б. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, к указанному сроку частично присоединена неотбытая часть приговора Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 6 августа 2024 года.

"Окончательное наказание Б. назначено в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечает пресс-служба ведомства.