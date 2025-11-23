https://ria.ru/20251123/rubio-2057009887.html
Переговоры по Украине ускорились за последние четыре дня, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию ускорились в последние четыре дня. РИА Новости, 24.11.2025
