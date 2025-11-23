Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине ускорились за последние четыре дня, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 23.11.2025 (обновлено: 10:54 24.11.2025)
https://ria.ru/20251123/rubio-2057009887.html
Переговоры по Украине ускорились за последние четыре дня, заявил Рубио
Переговоры по Украине ускорились за последние четыре дня, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
Переговоры по Украине ускорились за последние четыре дня, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию ускорились в последние четыре дня. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T23:25:00+03:00
2025-11-24T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
европа
марко рубио
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057048189_0:673:2444:2048_1920x0_80_0_0_4b0b88ef1277d5a1d2a636887a5c4a83.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2057009793.html
сша
киев
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057048189_0:239:2412:2048_1920x0_80_0_0_3797fe87a6b5794a70e998770b848c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, европа, марко рубио, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Европа, Марко Рубио, Украина
Переговоры по Украине ускорились за последние четыре дня, заявил Рубио

Рубио заявил, что переговоры по Украине ускорились за последние 96 часов

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanГосударственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию ускорились в последние четыре дня.
«
"Этот процесс действительно ускорился за последние 96 часов", - сказал Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы и Киева.
Он заявил об интенсивных встречах представителей США и Украины, в том числе в Киеве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Трамп удовлетворен докладами участников переговоров в Женеве, заявил Рубио
Вчера, 23:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевЕвропаМарко РубиоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала