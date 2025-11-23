https://ria.ru/20251123/rubio-2057007359.html
Рубио допустил возможность телефонного разговора Трампа и Зеленского
Рубио допустил возможность телефонного разговора Трампа и Зеленского - РИА Новости, 24.11.2025
Рубио допустил возможность телефонного разговора Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но уверенности в этом сейчас нет. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T23:09:00+03:00
2025-11-23T23:09:00+03:00
2025-11-24T10:58:00+03:00
в мире
сша
европа
киев
марко рубио
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
европа
киев
украина
Новости
ru-RU
Рубио допустил возможность телефонного разговора Трампа и Зеленского
Рубио допустил телефонный разговор Трампа и Зеленского, но уверенности пока нет