США хорошо поняли красные линии сторон украинского конфликта, заявил Рубио
США хорошо поняли красные линии сторон украинского конфликта, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
США хорошо поняли красные линии сторон украинского конфликта, заявил Рубио
США за прошедшие 10 месяцев хорошо поняли приоритеты и красные линии сторон украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T23:05:00+03:00
2025-11-23T23:05:00+03:00
2025-11-24T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
киев
марко рубио
россия
владимир путин
сша
европа
киев
россия
в мире, сша, европа, киев, марко рубио, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Киев, Марко Рубио, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
США хорошо поняли красные линии сторон украинского конфликта, заявил Рубио
Рубио: США за 10 месяцев хорошо поняли красные линии сторон конфликта на Украине
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. США за прошедшие 10 месяцев хорошо поняли приоритеты и красные линии сторон украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Одна из вещей, которые происходят, когда вы в течение 10 месяцев вовлечены в этот процесс, состоит в том, что у вас вырабатывается довольно хорошее понимание приоритетов, красных линий и важных вопросов для обеих сторон", - сказал Рубио
на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы
и Киева
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.