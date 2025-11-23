https://ria.ru/20251123/rubio-2057006421.html
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными - РИА Новости, 24.11.2025
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие переговоры по украинскому конфликту в Женеве самыми результативными за время участия администрации президента США... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, марко рубио, дональд трамп
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
Рубио назвал переговоры в Женеве самыми продуктивными за все время участия США
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие переговоры по украинскому конфликту в Женеве самыми результативными за время участия администрации президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании.
"Думаю, сегодняшний день был стоящим. Он был очень, очень продуктивным. Это, пожалуй, самый продуктивный день для нас по этому вопросу, возможно, за всё время нашего участия, но точно за очень долгое время", - сказал Рубио
на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы
и Киева
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.