Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными - РИА Новости, 23.11.2025
20:09 23.11.2025
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Женеве пока являются наиболее продуктивными за все время усилий по урегулированию конфликта на Украине.
"У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали с самого начала", - сообщил он журналистам.
России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет — и Львова тоже
Заголовок открываемого материала