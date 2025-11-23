Рейтинг@Mail.ru
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио
20:05 23.11.2025 (обновлено: 20:06 23.11.2025)
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио - РИА Новости, 23.11.2025
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговорах в Женеве уже удалось достичь хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T20:05:00+03:00
2025-11-23T20:06:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
украина
марко рубио
сша
женева (город)
украина
в мире, сша, женева (город), украина, марко рубио
В мире, США, Женева (город), Украина, Марко Рубио
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио

Рубио: США добились хорошего прогресса на переговорах в Женеве по Украине

© AP Photo / Charly TriballeauГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговорах в Женеве уже удалось достичь хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
«
"Я думаю, что мы добились хорошего прогресса", - сообщил он журналистам.
Он добавил, что переговоры в Женеве продолжаются, США вернутся с подробностями по итогам дискуссий.
В мире США Женева (город) Украина Марко Рубио
 
 
