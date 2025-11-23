https://ria.ru/20251123/rubio-2056983897.html
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговорах в Женеве уже удалось достичь хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T20:05:00+03:00
