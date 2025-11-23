Рубио подтвердил, что мирный план по Украине был разработан США

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта.

"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров", — сказал он.

По утверждению Рубио, инициатива основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.

План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:

передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;

заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;

сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;

запрет на размещение на Украине иностранных войск;

отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;

установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;

снятие санкций.

По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.