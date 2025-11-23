Рубио подтвердил, что мирный план по Украине был разработан США

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта.
"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров", — сказал он.
По утверждению Рубио, инициатива основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.
План США по урегулированию на Украине
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.