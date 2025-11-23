Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете - РИА Новости, 23.11.2025
21:42 23.11.2025
Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование из-за информации о пищевом отравлении в Центральном университете, сообщили РИА...
Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование из-за информации о пищевом отравлении в Центральном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее Telegram-канал 112 писал, что 17 московских студентов отравились в Центральном университете, инцидент произошел на улице Гашека. Позже в департаменте здравоохранения Москвы сообщили РИА Новости, что несколько участников соревнований по промышленной разработке госпитализировали с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве по информации департамента здравоохранения городу Москвы о госпитализации с симптомами пищевого отравления участников it-соревнований в "Центральном университете" на улице Гашека, проводит эпидемиологическое расследование", - рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ
6 марта, 22:13
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
