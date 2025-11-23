https://ria.ru/20251123/rossiya-2056995683.html
Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете
Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете - РИА Новости, 23.11.2025
Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование из-за информации о пищевом отравлении в Центральном университете, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2025
