Власти Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением главы региона - РИА Новости, 23.11.2025
15:16 23.11.2025
Власти Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением главы региона
Власти Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением главы региона
В администрации главы Башкирии сообщили РИА Новости, что видео, распространившееся в соцсетях с якобы заявлением Радия Хабирова, является фейком,...
происшествия
радий хабиров
Новости
происшествия, радий хабиров
Происшествия, Радий Хабиров
Власти Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением главы региона

Власти Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением Хабирова

Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 23 ноя - РИА Новости. В администрации главы Башкирии сообщили РИА Новости, что видео, распространившееся в соцсетях с якобы заявлением Радия Хабирова, является фейком, сгенерированным искусственным интеллектом.
В социальных сетях распространилось видео, якобы снятое во время оперативного совещания правительства Башкирии.
В администрации главы республики РИА Новости опровергли достоверность сообщения.
"Данное видео, сгенерированное ИИ, является очередным фейком, вброшенным в сети с целью дестабилизировать ситуацию", - заявил агентству собеседник.
