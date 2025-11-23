https://ria.ru/20251123/rossiya-2056934445.html
Власти Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением главы региона
УФА, 23 ноя - РИА Новости. В администрации главы Башкирии сообщили РИА Новости, что видео, распространившееся в соцсетях с якобы заявлением Радия Хабирова, является фейком, сгенерированным искусственным интеллектом.
В социальных сетях распространилось видео, якобы снятое во время оперативного совещания правительства Башкирии.
В администрации главы республики РИА Новости опровергли достоверность сообщения.
"Данное видео, сгенерированное ИИ, является очередным фейком, вброшенным в сети с целью дестабилизировать ситуацию", - заявил агентству собеседник.