В России может появиться реестр интернет-магазинов
Единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины может появиться в России в рамках борьбы с фишинговыми сайтами
россия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины может появиться в России в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, этот вопрос планируют проработать в правительстве в следующем году, выяснило РИА Новости.
Такая мера содержится в плане мероприятий по реализации концепции противодействия киберпреступности, который утвердил кабмин.
Как следует из документа, профильным ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности создания единого реестра ссылок на официальные сайты хозяйствующих субъектов, которые на законных основаниях осуществляют деятельность посредством интернета.
Это должно повысить эффективность ограничения доступа к подменным (фишинговым) ресурсам за счет их своевременного выявления методом исключения.
Срок реализации этой меры - третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны быть представлены предложения по созданию такого реестра. Проработкой вопроса займутся Минцифры России
, МВД, Минфин
, ФНС
, Роскомнадзор
во взаимодействии с Генпрокуратурой
и Банком России.