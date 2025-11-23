https://ria.ru/20251123/razryv-2056916588.html
Страны G20 выступили за сокращение вдвое гендерного цифрового разрыва
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за сокращение вдвое гендерного цифрового разрыва к 2030 году.
Текст декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати" опубликован на сайте
Кремля.
"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность, отмеченную в ходе предыдущих саммитов "Группы двадцати", преодолевать цифровые разрывы, в том числе сократив вдвое гендерный цифровой разрыв к 2030 году, и обеспечить универсальную и значимую возможность установления соединений для всех, оказывая поддержку развивающимся странам в расширении разработки и внедрения доступной и безопасной цифровой инфраструктуры", - говорится в тексте декларации.
Отмечается, что страны признают важность формирования благоприятной и устойчивой цифровой экономики, которая ориентирована на людей и их потребности.
"Мы признаем преобразовательный потенциал цифровой общественной инфраструктуры для продвижения равноправной, инклюзивной, благополучной, устойчивой и стабильной цифровой трансформации, которая может удовлетворять нужды местного населения", - подчеркивается в документе.
Лидерский саммит G20
проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге
. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин
