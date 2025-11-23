Рейтинг@Mail.ru
13:24 23.11.2025 (обновлено: 13:28 23.11.2025)
Страны G20 выступили за сокращение вдвое гендерного цифрового разрыва
© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за сокращение вдвое гендерного цифрового разрыва к 2030 году.
Текст декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати" опубликован на сайте Кремля.
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность, отмеченную в ходе предыдущих саммитов "Группы двадцати", преодолевать цифровые разрывы, в том числе сократив вдвое гендерный цифровой разрыв к 2030 году, и обеспечить универсальную и значимую возможность установления соединений для всех, оказывая поддержку развивающимся странам в расширении разработки и внедрения доступной и безопасной цифровой инфраструктуры", - говорится в тексте декларации.
Отмечается, что страны признают важность формирования благоприятной и устойчивой цифровой экономики, которая ориентирована на людей и их потребности.
"Мы признаем преобразовательный потенциал цифровой общественной инфраструктуры для продвижения равноправной, инклюзивной, благополучной, устойчивой и стабильной цифровой трансформации, которая может удовлетворять нужды местного населения", - подчеркивается в документе.
Лидерский саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
В миреЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Заголовок открываемого материала