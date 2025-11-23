Страны G20 выступили за сокращение вдвое гендерного цифрового разрыва

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за сокращение вдвое гендерного цифрового разрыва к 2030 году.

Текст декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати" опубликован на сайте Кремля.

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность, отмеченную в ходе предыдущих саммитов "Группы двадцати", преодолевать цифровые разрывы, в том числе сократив вдвое гендерный цифровой разрыв к 2030 году, и обеспечить универсальную и значимую возможность установления соединений для всех, оказывая поддержку развивающимся странам в расширении разработки и внедрения доступной и безопасной цифровой инфраструктуры", - говорится в тексте декларации.

Отмечается, что страны признают важность формирования благоприятной и устойчивой цифровой экономики, которая ориентирована на людей и их потребности.