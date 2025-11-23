https://ria.ru/20251123/pvo-2056920136.html
Российская ПВО сбила десять БПЛА
Российская ПВО сбила десять БПЛА
Средства ПВО с 9:00 мск до 13:00 мск сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, два БПЛа летело в сторону Москвы, сообщило РИА Новости, 23.11.2025
Российская ПВО за четыре часа сбила десять украинских БПЛА