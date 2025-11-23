Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила десять БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 23.11.2025
Российская ПВО сбила десять БПЛА
Российская ПВО сбила десять БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
Российская ПВО сбила десять БПЛА
Средства ПВО с 9:00 мск до 13:00 мск сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, два БПЛа летело в сторону Москвы, сообщило РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:53:00+03:00
2025-11-23T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
белгородская область
архангельская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва, белгородская область, архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Белгородская область, Архангельская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила десять БПЛА

Российская ПВО за четыре часа сбила десять украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО с 9:00 мск до 13:00 мск сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, два БПЛа летело в сторону Москвы, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать третьего ноября текущего года с 9:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: три - над территорией Белгородской области, три – над территорией Московского региона, в том числе два летевших на Москву, два - над территорией Архангельской области, два - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБелгородская областьАрхангельская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала