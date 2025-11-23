Рейтинг@Mail.ru
Стали известны рабочие планы Путина на будущую неделю
14:29 23.11.2025
Стали известны рабочие планы Путина на будущую неделю
У президента России Владимира Путина на следующей неделе предстоят международные контакты и телефонные переговоры, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 23.11.2025
в мире
россия
киргизия
владимир путин
россия
киргизия
в мире, россия, киргизия, владимир путин
В мире, Россия, Киргизия, Владимир Путин
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на следующей неделе предстоят международные контакты и телефонные переговоры, сообщает телеканал "Россия 1".
О рабочих планах главы государства на будущую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Президент посетит Киргизию с государственным визитом.
«

"Также в планах президента международные контакты и телефонные переговоры", - сообщается в Telegram-канале "Вестей".

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию
Заголовок открываемого материала