Стали известны рабочие планы Путина на будущую неделю
Стали известны рабочие планы Путина на будущую неделю
У президента России Владимира Путина на следующей неделе предстоят международные контакты и телефонные переговоры, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 23.11.2025
