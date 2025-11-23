https://ria.ru/20251123/pushilin-2057007923.html
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке - РИА Новости, 23.11.2025
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Противник направляет самых "замотивированных" боевиков в направлении Родинского, чтобы отвлечь Вооруженные силы РФ от освобождения красноармейско-димитровской... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Пушилин: Киев направляет боевиков в направлении Родинского, чтобы отвлечь ВС РФ