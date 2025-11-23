Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке

«

"Мы видим, что противник на Добропольском участке, я скажу, это все взаимосвязано, в этом направлении, пытается направлять туда, в направлении Родинского и далее самые замотивированные подразделения своих боевиков. И задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется ввиду, красноармейско-димитровской агломерации", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.