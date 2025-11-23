Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pushilin-2057007923.html
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке - РИА Новости, 23.11.2025
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Противник направляет самых "замотивированных" боевиков в направлении Родинского, чтобы отвлечь Вооруженные силы РФ от освобождения красноармейско-димитровской... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T23:13:00+03:00
2025-11-23T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке

Пушилин: Киев направляет боевиков в направлении Родинского, чтобы отвлечь ВС РФ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Противник направляет самых "замотивированных" боевиков в направлении Родинского, чтобы отвлечь Вооруженные силы РФ от освобождения красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Мы видим, что противник на Добропольском участке, я скажу, это все взаимосвязано, в этом направлении, пытается направлять туда, в направлении Родинского и далее самые замотивированные подразделения своих боевиков. И задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется ввиду, красноармейско-димитровской агломерации", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала