Историк рассказала о роли немецкой промышленности в преступлениях Рейха
08:09 23.11.2025
Историк рассказала о роли немецкой промышленности в преступлениях Рейха
Историк рассказала о роли немецкой промышленности в преступлениях Рейха
2025-11-23T08:09:00+03:00
2025-11-23T08:09:00+03:00
Нюрнберг, Германия, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Историк рассказала о роли немецкой промышленности в преступлениях Рейха

Чепикова: перечень участвовавших в преступлениях Рейха фирм очень длинный

Нюрнбергский процесс. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Нюрнбергские процессы затронули преимущественно лишь "верхушку айсберга" в области преступлений, совершенных представителями немецкой промышленности, в послевоенное время об этом предпочитали долго не вспоминать, заявила РИА Новости научный директор фонда "Цифровая история" и член комиссии научного совета РВИО по изучению геноцида и военных преступлений Ксения Чепикова.
"Процессы затронули, так сказать, лишь "верхушку айсберга" - ведь перечень немецких фирм, концернов и богачей, сначала активно финансировавших нацистов, а потом в полной мере воспользовавшихся представившимися преимуществами для обогащения, удивительно длинный. О чем в послевоенное время долго предпочитали не вспоминать", - пояснила историк.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Историк: до Нюрнберга существовала идея линчевать нацистских преступников
Вчера, 09:07
Так, после главного трибунала в Нюрнберге состоялось еще 12 процессов поменьше, так называемых "последующих процессов" по делу, среди прочих, концерна IG Farben, производившего Циклон Б для массовых убийств, а также производителя оружия Krupp.
"Директор концерна до 1943 года Густава Круппа пытались привлечь ответчиком на Главном Нюрнбергском процессе, но не получилось по состоянию здоровья, после инсульта его посчитали недееспособным", - сказала Чепикова.
По её словам, упомянутые магнаты и концерны весьма успешно нашли с нацистами "общий язык" в избавлении от угрозы профсоюзного движения, вопросах крупных военных заказов и в аспекте практически бесплатного рабского труда.
"Ответственность за гибель многих тысяч "остарбайтеров", восточных рабочих, которых содержали на производствах практически в тех же условиях, что и в концлагерях, за гибель тысяч детей, рожденных советскими и польскими женщинами в трудовом рабстве (их отнимали у матерей в специальные "детские дома", где младенцы не получали пищи и ухода и быстро и мучительно умирали) — обо всем этом заговорили лишь через много лет после войны", - отметила историк.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
20 ноября, 00:05
В то же время, как пояснила Чепикова, немецкие концерны позднее официально признали эти позорные страницы своей истории и совершили символические жесты покаяния.
Нюрнбергский процесс - суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским преступникам меньшего масштаба.
Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В СТМЭГИ заявили о десятках живых подозреваемых в нацистских преступлениях
21 ноября, 18:55
 
Нюрнберг Германия СССР Российское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
