Историк рассказала о роли немецкой промышленности в преступлениях Рейха

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Нюрнбергские процессы затронули преимущественно лишь "верхушку айсберга" в области преступлений, совершенных представителями немецкой промышленности, в послевоенное время об этом предпочитали долго не вспоминать, заявила РИА Новости научный директор фонда "Цифровая история" и член комиссии научного совета РВИО по изучению геноцида и военных преступлений Ксения Чепикова.

"Процессы затронули, так сказать, лишь "верхушку айсберга" - ведь перечень немецких фирм, концернов и богачей, сначала активно финансировавших нацистов, а потом в полной мере воспользовавшихся представившимися преимуществами для обогащения, удивительно длинный. О чем в послевоенное время долго предпочитали не вспоминать", - пояснила историк.

Так, после главного трибунала в Нюрнберге состоялось еще 12 процессов поменьше, так называемых "последующих процессов" по делу, среди прочих, концерна IG Farben, производившего Циклон Б для массовых убийств, а также производителя оружия Krupp.

"Директор концерна до 1943 года Густава Круппа пытались привлечь ответчиком на Главном Нюрнбергском процессе, но не получилось по состоянию здоровья, после инсульта его посчитали недееспособным", - сказала Чепикова.

По её словам, упомянутые магнаты и концерны весьма успешно нашли с нацистами "общий язык" в избавлении от угрозы профсоюзного движения, вопросах крупных военных заказов и в аспекте практически бесплатного рабского труда.

"Ответственность за гибель многих тысяч "остарбайтеров", восточных рабочих, которых содержали на производствах практически в тех же условиях, что и в концлагерях, за гибель тысяч детей, рожденных советскими и польскими женщинами в трудовом рабстве (их отнимали у матерей в специальные "детские дома", где младенцы не получали пищи и ухода и быстро и мучительно умирали) — обо всем этом заговорили лишь через много лет после войны", - отметила историк.

В то же время, как пояснила Чепикова, немецкие концерны позднее официально признали эти позорные страницы своей истории и совершили символические жесты покаяния.