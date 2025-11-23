Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва отреагировал на грубые слова Мерца о Бразилии - РИА Новости, 23.11.2025
15:58 23.11.2025
Лула да Силва отреагировал на грубые слова Мерца о Бразилии
Лула да Силва отреагировал на грубые слова Мерца о Бразилии - РИА Новости, 23.11.2025
Лула да Силва отреагировал на грубые слова Мерца о Бразилии
Грубое высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о бразильском Белене после визита туда могло быть связано с тем, что немецкий лидер не познакомился с... РИА Новости, 23.11.2025
в мире
бразилия
германия
берлин (город)
фридрих мерц
луис инасиу лула да силва
в мире, бразилия, германия, берлин (город), фридрих мерц, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Германия, Берлин (город), Фридрих Мерц, Луис Инасиу Лула да Силва
Лула да Силва отреагировал на грубые слова Мерца о Бразилии

Лула да Силва считает, что Мерцу может понравиться Бразилия в следующий раз

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Грубое высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о бразильском Белене после визита туда могло быть связано с тем, что немецкий лидер не познакомился с местной культурой, полагает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Возможно, он не выходил прогуляться вечером, не попробовал манисобу (местное блюдо - ред.), не потанцевал каримбо, так что приехал в Бразилию, но мысленно остался в Берлине. И он не смог познакомиться с Беленом. Я ему это сказал (на встрече на полях саммита "Группы двадцати" - ред.)", - заявил он журналистам на полях саммита.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии
19 ноября, 17:59
Лула подчеркнул, что сам при визите в Берлин познакомился бы с местной культурой и кулинарией.
"Не поеду же я в другую страну, чтобы снова есть фейжоаду. Думаю, тут дело в политическом опыте. В следующий раз, когда он приедет в Бразилию, вероятно, ему понравится", - добавил он.
Ранее Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира, и что 7 ноября во время визита в Бразилию на COP30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в городе Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не поднял руку, все были рады, что они покинули "то место, где находились", и вернулись обратно в Германию.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA
Вчера, 20:44
В социальных сетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи потребовали извинений, другие просили бразильские власти, чтобы канцлера Германии больше никогда не принимали в Бразилии.
Позднее Мерца раскритиковал и мэр Белен-ду-Пара Игор Норманду, назвав его высказывание "высокомерным и предвзятым". Губернатор штата Пара Хелдер Барбалью заявил, в свою очередь, что высказывание говорит больше о том, кто это произнёс. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс и вовсе назвал Мерца в соцсети X "нацистом" и "щенком Гитлера".
Немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники в окружении канцлера в субботу заявило, что Мерц помирился с президентом Бразилии, а также предложил пойти вместе потанцевать во время своего следующего визита в страну.
Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Страны Юга устали подчиняться Северу, заявил президент Бразилии
11 июля, 05:26
 
В миреБразилияГерманияБерлин (город)Фридрих МерцЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
