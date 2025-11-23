Лула да Силва отреагировал на грубые слова Мерца о Бразилии

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Грубое высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о бразильском Белене после визита туда могло быть связано с тем, что немецкий лидер не познакомился с местной культурой, полагает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Возможно, он не выходил прогуляться вечером, не попробовал манисобу (местное блюдо - ред.), не потанцевал каримбо, так что приехал в Бразилию , но мысленно остался в Берлине . И он не смог познакомиться с Беленом. Я ему это сказал (на встрече на полях саммита "Группы двадцати" - ред.)", - заявил он журналистам на полях саммита.

Лула подчеркнул, что сам при визите в Берлин познакомился бы с местной культурой и кулинарией.

"Не поеду же я в другую страну, чтобы снова есть фейжоаду. Думаю, тут дело в политическом опыте. В следующий раз, когда он приедет в Бразилию, вероятно, ему понравится", - добавил он.

Ранее Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира, и что 7 ноября во время визита в Бразилию на COP30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в городе Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не поднял руку, все были рады, что они покинули "то место, где находились", и вернулись обратно в Германию

В социальных сетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи потребовали извинений, другие просили бразильские власти, чтобы канцлера Германии больше никогда не принимали в Бразилии.

Позднее Мерца раскритиковал и мэр Белен-ду-Пара Игор Норманду, назвав его высказывание "высокомерным и предвзятым". Губернатор штата Пара Хелдер Барбалью заявил, в свою очередь, что высказывание говорит больше о том, кто это произнёс. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс и вовсе назвал Мерца в соцсети X "нацистом" и "щенком Гитлера".