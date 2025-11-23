https://ria.ru/20251123/pozhar-2056932928.html
В Воронежской области потушили пожар в ТЦ
Спасатели потушили пожар в помещении площадью 200 квадратных метров в торговом центре по улице Победы в Нововоронеже Воронежской области, пострадавших нет,... РИА Новости, 23.11.2025
воронежская область
россия
нововоронеж
