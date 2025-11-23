Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области потушили пожар в ТЦ - РИА Новости, 23.11.2025
15:10 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pozhar-2056932928.html
В Воронежской области потушили пожар в ТЦ
В Воронежской области потушили пожар в ТЦ
Спасатели потушили пожар в помещении площадью 200 квадратных метров в торговом центре по улице Победы в Нововоронеже Воронежской области, пострадавших нет,... РИА Новости, 23.11.2025
В Воронежской области потушили пожар в ТЦ

В Воронежской области спасатели потушили пожар на площади 200 квадратов в ТЦ

ТУЛА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в помещении площадью 200 квадратных метров в торговом центре по улице Победы в Нововоронеже Воронежской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"В 08.57 23.11.2025 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о загорании по адресу г. Нововоронеж, ул. Победы. В результате пожара в торговом центре на втором этаже повреждено огнем помещение на площади 200 квадратных метров. Пожарными проведена эвакуация 15 человек. По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 10.29", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекали 36 человек и десять единиц техники.
ПроисшествияВоронежская областьРоссияНововоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
