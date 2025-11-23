Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

"Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдём указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остаётся чувствительным к санкциям", - сказал Станиславов.