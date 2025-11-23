https://ria.ru/20251123/posol-2056888822.html
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией - РИА Новости, 23.11.2025
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией
Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня... РИА Новости, 23.11.2025
Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов
БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдём указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остаётся чувствительным к санкциям", - сказал Станиславов.
По его словам, по итогам первого квартала 2025 года товарооборот России
и Венгрии
составил 1,74 миллиарда долларов, что "несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года".
"Что касается ущерба, который понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций ЕС
, то мы такие подсчеты не ведем, но, согласно официальным заявлениям венгерских властей, можно говорить о сумме порядка 19 миллиардов евро. Глядя на статистику нашего двустороннего товарооборота и просевшие за последние годы показатели, такая оценка в целом кажется вполне объективной", - отметил посол.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что венгерская экономика из-за санкций в год теряет 6,5 миллиардов евро, а за три года потеряла уже 19,5 миллиардов, поэтому Будапешт
выступает за отмену антироссийских санкций.