Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией - РИА Новости, 23.11.2025
08:26 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/posol-2056888822.html
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией - РИА Новости, 23.11.2025
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией
Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T08:26:00+03:00
2025-11-23T08:26:00+03:00
россия
венгрия
будапешт
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20250606/orban-2021267557.html
россия
венгрия
будапешт
россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз
Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз
Посол России оценил рост товарооборота с Венгрией

Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов

© AP Photo / Denes Erdos Флаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдём указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остаётся чувствительным к санкциям", - сказал Станиславов.
По его словам, по итогам первого квартала 2025 года товарооборот России и Венгрии составил 1,74 миллиарда долларов, что "несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года".
"Что касается ущерба, который понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций ЕС, то мы такие подсчеты не ведем, но, согласно официальным заявлениям венгерских властей, можно говорить о сумме порядка 19 миллиардов евро. Глядя на статистику нашего двустороннего товарооборота и просевшие за последние годы показатели, такая оценка в целом кажется вполне объективной", - отметил посол.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что венгерская экономика из-за санкций в год теряет 6,5 миллиардов евро, а за три года потеряла уже 19,5 миллиардов, поэтому Будапешт выступает за отмену антироссийских санкций.
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией
6 июня, 11:07
 
Россия Венгрия Будапешт Виктор Орбан Евросоюз
 
 
