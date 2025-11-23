Рейтинг@Mail.ru
Посол в Будапеште оценил планы ЕС по запрету энергоресурсов из России - РИА Новости, 23.11.2025
02:18 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/posol-2056872083.html
Посол в Будапеште оценил планы ЕС по запрету энергоресурсов из России
Посол в Будапеште оценил планы ЕС по запрету энергоресурсов из России
россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европейский суд
Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Европейский суд
Посол в Будапеште оценил планы ЕС по запрету энергоресурсов из России

Станиславов: РФ может изменить схему взаимодействия по энергоресурсам с Венгрией

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. План ЕС по запрету энергоресурсов из РФ может изменить схему взаимодействия с Венгрией, но Москва готова продолжать партнерство на закрепленных в контрактах условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Мы видим, что Брюссель не собирается отказываться от своей практики принуждения стран-членов ЕС к разрыву энергетического сотрудничества с Россией. Продвигаемые им санкционные изменения в энергоплан REPowerEU, закамуфлированные под торговые меры дабы избежать обязательного единогласного одобрения, могут серьезно изменить всю архитектуру нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Станиславов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Брюссель вынашивает план отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан
9 мая, 09:39
Вместе с тем посол подчеркнул готовность России продолжать партнерство с Венгрией "на закрепленных в контрактах условиях".
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Будапешт обратится в Европейский суд, если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения в обход несогласия ряда государств будет мошенничеством.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
27 июня, 09:21
 
РоссияВенгрияБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзЕвропейский суд
 
 
