Посол в Будапеште оценил планы ЕС по запрету энергоресурсов из России

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. План ЕС по запрету энергоресурсов из РФ может изменить схему взаимодействия с Венгрией, но Москва готова продолжать партнерство на закрепленных в контрактах условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

"Мы видим, что Брюссель не собирается отказываться от своей практики принуждения стран-членов ЕС к разрыву энергетического сотрудничества с Россией . Продвигаемые им санкционные изменения в энергоплан REPowerEU, закамуфлированные под торговые меры дабы избежать обязательного единогласного одобрения, могут серьезно изменить всю архитектуру нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Станиславов.

Вместе с тем посол подчеркнул готовность России продолжать партнерство с Венгрией "на закрепленных в контрактах условиях".

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Будапешт обратится в Европейский суд , если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения в обход несогласия ряда государств будет мошенничеством.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.