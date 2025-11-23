https://ria.ru/20251123/posol-2056872083.html
Посол в Будапеште оценил планы ЕС по запрету энергоресурсов из России
БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. План ЕС по запрету энергоресурсов из РФ может изменить схему взаимодействия с Венгрией, но Москва готова продолжать партнерство на закрепленных в контрактах условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Мы видим, что Брюссель
не собирается отказываться от своей практики принуждения стран-членов ЕС
к разрыву энергетического сотрудничества с Россией
. Продвигаемые им санкционные изменения в энергоплан REPowerEU, закамуфлированные под торговые меры дабы избежать обязательного единогласного одобрения, могут серьезно изменить всю архитектуру нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Станиславов.
Вместе с тем посол подчеркнул готовность России продолжать партнерство с Венгрией
"на закрепленных в контрактах условиях".
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан
заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт
будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
заявлял, что Будапешт обратится в Европейский суд
, если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения в обход несогласия ряда государств будет мошенничеством.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.