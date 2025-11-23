В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Второй мировой войны.

В воскресенье израильский институт Яд Вашем опубликовал на платформе Х запись о том, что "Польша стала первой страной, где евреев заставили носить отличительный знак (нарукавную повязку со звездой Давида – ред.), чтобы изолировать их от остального населения".

В ответ на это вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что данное правило установили не поляки, а оккупировавшие в тот момент Польшу немцы.

"Это неправда. Польские территории в то время были оккупированы нацистской Германией , и именно оккупанты установили эти отвратительные правила", - написал он на платформе Х

Он утверждает, что поляки наоборот "помогали евреям, за что наказывались смертью или принудительными работами".

Бывший посол Польши в США Израиле Марек Магеровский считает, что заявление Яд Вашем – "это возмутительное искажение истории".

"Я бы ожидал, что Яд Вашем исправит ситуацию и принесёт извинения, как это сделало бы любое уважающее себя учреждение", - написал он на платформе Х.