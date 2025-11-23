Рейтинг@Mail.ru
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 23.11.2025 (обновлено: 01:09 24.11.2025)
https://ria.ru/20251123/polsha-2057013582.html
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста - РИА Новости, 24.11.2025
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Второй мировой войны. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T23:58:00+03:00
2025-11-24T01:09:00+03:00
в мире
польша
израиль
владислав косиняк-камыш
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006438405_0:568:2616:2040_1920x0_80_0_0_a822f0dd288edff63cc1c9e4d386f3a7.jpg
https://ria.ru/20251116/polsha-2055308308.html
https://ria.ru/20251119/istoriya-2056054822.html
польша
израиль
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006438405_0:15:2616:1977_1920x0_80_0_0_f1386a440038cf0bc77b1ef3d8273727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, израиль, владислав косиняк-камыш , германия
В мире, Польша, Израиль, Владислав Косиняк-Камыш , Германия
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста

Косиняк-Камыш: "Яд Вашем" должен извиниться за обвинения поляков в Холокосте

© РИА Новости / Игнатович Ольга | Перейти в медиабанкОсвобождение лагеря Освенцим
Освобождение лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Игнатович Ольга
Перейти в медиабанк
Освобождение лагеря Освенцим . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Второй мировой войны.
В воскресенье израильский институт Яд Вашем опубликовал на платформе Х запись о том, что "Польша стала первой страной, где евреев заставили носить отличительный знак (нарукавную повязку со звездой Давида – ред.), чтобы изолировать их от остального населения".
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом
16 ноября, 16:12
В ответ на это вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что данное правило установили не поляки, а оккупировавшие в тот момент Польшу немцы.
"Это неправда. Польские территории в то время были оккупированы нацистской Германией, и именно оккупанты установили эти отвратительные правила", - написал он на платформе Х.
Он утверждает, что поляки наоборот "помогали евреям, за что наказывались смертью или принудительными работами".
Бывший посол Польши в США и Израиле Марек Магеровский считает, что заявление Яд Вашем – "это возмутительное искажение истории".
"Я бы ожидал, что Яд Вашем исправит ситуацию и принесёт извинения, как это сделало бы любое уважающее себя учреждение", - написал он на платформе Х.
Он призвал посольство Польши в Израиле "отреагировать соответствующим образом".
Марсио Питлюк - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
19 ноября, 16:16
 
В миреПольшаИзраильВладислав Косиняк-КамышГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала