В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста

2025-11-23T23:58:00+03:00
2025-11-23T23:58:00+03:00
2025-11-24T01:09:00+03:00
ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Второй мировой войны.
В воскресенье израильский институт Яд Вашем опубликовал на платформе Х запись о том, что "Польша стала первой страной, где евреев заставили носить отличительный знак (нарукавную повязку со звездой Давида – ред.), чтобы изолировать их от остального населения".
В ответ на это вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
заявил, что данное правило установили не поляки, а оккупировавшие в тот момент Польшу немцы.
"Это неправда. Польские территории в то время были оккупированы нацистской Германией
, и именно оккупанты установили эти отвратительные правила", - написал он на платформе Х
.
Он утверждает, что поляки наоборот "помогали евреям, за что наказывались смертью или принудительными работами".
Бывший посол Польши в США
и Израиле
Марек Магеровский считает, что заявление Яд Вашем – "это возмутительное искажение истории".
"Я бы ожидал, что Яд Вашем исправит ситуацию и принесёт извинения, как это сделало бы любое уважающее себя учреждение", - написал он на платформе Х.
Он призвал посольство Польши в Израиле "отреагировать соответствующим образом".