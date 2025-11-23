Выборы президента в столице Республики Сербской идут спокойно

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская Боснии и Герцеговины), 23 ноя – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Республики Сербской БиГ в столице Баня-Луке идет спокойно и в дружелюбной атмосфере на участках, в центре города утром уже проголосовали в среднем до 15% избирателей, убедился корреспондент РИА Новости.

В районе 10-11 утра в столице РС БиГ на участках, которые в основном расположены в школах, не было столпотворений, но внутри некоторых из них собирались небольшие очереди. Голосование идет спокойно, работники избирательных комиссий доброжелательно встречают приходящих на участки избирателей. Так же позитивно они реагируют и на журналистов, пришедших понаблюдать за голосованием.