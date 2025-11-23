https://ria.ru/20251123/politika-2056946703.html
Выборы президента в столице Республики Сербской идут спокойно
Выборы президента в столице Республики Сербской идут спокойно - РИА Новости, 23.11.2025
Выборы президента в столице Республики Сербской идут спокойно
Голосование на досрочных выборах президента Республики Сербской БиГ в столице Баня-Луке идет спокойно и в дружелюбной атмосфере на участках, в центре города... РИА Новости, 23.11.2025
Выборы президента в столице Республики Сербской идут спокойно
БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская Боснии и Герцеговины), 23 ноя – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Республики Сербской БиГ в столице Баня-Луке идет спокойно и в дружелюбной атмосфере на участках, в центре города утром уже проголосовали в среднем до 15% избирателей, убедился корреспондент РИА Новости.
В районе 10-11 утра в столице РС БиГ на участках, которые в основном расположены в школах, не было столпотворений, но внутри некоторых из них собирались небольшие очереди. Голосование идет спокойно, работники избирательных комиссий доброжелательно встречают приходящих на участки избирателей. Так же позитивно они реагируют и на журналистов, пришедших понаблюдать за голосованием.
На участках в центре города, которые обошел корреспондент агентства, к 11 утра проголосовали в среднем до 15% избирателей: так, в одной из школ проголосовали ровно 15%, в другой - 16%, в третьей - 14%. По словам работников избирательных комиссий на местах, голосование идет спокойно, происшествий не было.