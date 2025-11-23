Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели скрыться на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pokushenie-2056873547.html
Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели скрыться на Украине
Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели скрыться на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели скрыться на Украине
Обвиняемые в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева планировали скрыться на Украине и вступить в "Азов"* (признан террористическим, запрещен в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T03:13:00+03:00
2025-11-23T03:13:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир беляков
владимир степанов
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251120/agent-2056195415.html
https://ria.ru/20251122/solovev-2056758316.html
https://ria.ru/20251121/sud-2056658692.html
https://ria.ru/20251121/sud-2056478900.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир беляков, владимир степанов, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Владимир Соловьев (телеведущий)
Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели скрыться на Украине

Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева хотели вступить в "Азов"

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обвиняемые в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева планировали скрыться на Украине и вступить в "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ), сказано в показаниях свидетеля по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Показания дал бывший сокамерник одного из подсудимых, с которым тот поделился своими планами.
Кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Появились кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на офицера
20 ноября, 08:21
"Заказ поступил с Украины, где у него много знакомых. Они хотели подорвать машину и скрыться на Украину. В даркнете заказали украинские паспорта для всех участников покушения", – говорится в показаниях.
По словам свидетеля, обвиняемые на Украине "должны были вступить в "Азов"* или другую террористическую организацию".
На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Сокамерник рассказал об обвиняемом в подготовке покушения на Соловьева
Вчера, 08:17
Ранее один из участников процесса сообщил РИА Новости, что суд отправил обвиняемого Василия Стрижакова на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Юлия Лемещенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера
21 ноября, 17:11
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62 миллиметра, 748 патронов калибра 9 миллиметров, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго западного окружного военного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
21 ноября, 03:40
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир БеляковВладимир СтепановВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала