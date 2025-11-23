С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд в Москве признать незаконными сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7 и взыскать с покупателей авто их стоимость - в общей сложности почти 8 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По мнению Ознобихиной, автомобиль Jeep Wrangler был приобретен за счет средств "королевы марафонов" и оформлен на Алексея Блиновского , который впоследствии продал его. Управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с покупателя 4 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской.

Ознобихина также просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи от 16 октября 2022 года, "заключенный за счет имущества Блиновской Е.О. ее поверенным по договору поручения… ООО "Норма Авто" и Бражник А. А.", и также применить последствия этой сделки, а именно "вернуть в конкурсную массу Блиновской Е. О. действительную стоимость автомобиля AUDI Q7… по состоянию на 16.10.2022 г. в размере 3 950 000 рублей".

Эти заявления к рассмотрению пока не приняты. Суд в настоящее время рассматривает заявление Ознобихиной, в котором она просит признать незаконной продажу Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею ранее за 600 тысяч рублей якобы ради госномера с цифрами "001".

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества.