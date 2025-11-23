Рейтинг@Mail.ru
С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 23.11.2025 (обновлено: 07:28 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/pokupatel-2056885257.html
С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей
С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей - РИА Новости, 23.11.2025
С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд в Москве признать незаконными сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T07:21:00+03:00
2025-11-23T07:28:00+03:00
москва
алексей блиновский
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_8c7c4ae78b99f3b2395ffed8c819f023.jpg
https://ria.ru/20251118/massa-2055614739.html
https://ria.ru/20251106/sud-2053220458.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_442d8a5ba9d6697730ee7684a98f9f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, алексей блиновский, московский городской суд
Москва, Алексей Блиновский, Московский городской суд
С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей

Финуправляющая требует от покупателей машин Блиновских восемь миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд в Москве признать незаконными сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7 и взыскать с покупателей авто их стоимость - в общей сложности почти 8 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По мнению Ознобихиной, автомобиль Jeep Wrangler был приобретен за счет средств "королевы марафонов" и оформлен на Алексея Блиновского, который впоследствии продал его. Управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с покупателя 4 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей
18 ноября, 05:29
Ознобихина также просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи от 16 октября 2022 года, "заключенный за счет имущества Блиновской Е.О. ее поверенным по договору поручения… ООО "Норма Авто" и Бражник А. А.", и также применить последствия этой сделки, а именно "вернуть в конкурсную массу Блиновской Е. О. действительную стоимость автомобиля AUDI Q7… по состоянию на 16.10.2022 г. в размере 3 950 000 рублей".
Эти заявления к рассмотрению пока не приняты. Суд в настоящее время рассматривает заявление Ознобихиной, в котором она просит признать незаконной продажу Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею ранее за 600 тысяч рублей якобы ради госномера с цифрами "001".
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Брат Блиновской просит снять арест с его недвижимости
6 ноября, 16:25
 
МоскваАлексей БлиновскийМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала