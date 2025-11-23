Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Температура в течение следующей недели в Москве и области будет выше нормы и создаст условия для гололедицы, снегопадов не предвидится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве в понедельник ночью опять понижение (по сравнению с воскресеньем - ред.) температуры. А что самое главное, резко изменится давление днём. В первой половине ночи минус 1-3 в столице, в области до минус 5 градусов, и затем будет понижаться давление сразу на 12-15 миллиметров ртутного столба", - сказал Вильфанд

Он отметил, что из-за низкого давления в понедельник в Москве будет держаться "мрачноватая", облачная без прояснений погода. Осадки, по словам метеоролога, ожидаются умеренные, лишь местами, преимущественно в виде дождя. Температура днём в понедельник поднимется до 2-4 градусов в столице и до 6 градусов по области.

"Эта погода и в последующем будет вызывать условия для гололедицы... Осадки начнут подмерзать при отрицательной температуре ночью, а днём, поскольку температура около ноля, будет подмерзать и оттаивать", - добавил Вильфанд.

Он предупредил, что особенно внимательными следует быть пешеходам на тротуарах и ступеньках крылец домов, где поверхность не обрабатывают реагентами. Условия для гололедицы сохранятся в течение всех рабочих дней недели, потому что по ночам температура будет чуть ниже ноля, а днем чуть выше. Также, по его словам, не прогнозируется условий для снегопада.

Заметное повышение температуры ожидает в четверг, рассказал Вильфанд. Ночью температура будет выше ноля, а днём до 5 градусов, по области до 7 градусов, что выше нормы на 4-5 градуса.