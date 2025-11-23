МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. План ЕС по Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет к дальнейшей эскалации конфликта, пишет Responsible Statecraft.
"Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу", — заявил автор статьи.
Он подчеркнул, что в стратегии Каллас нет ни намека на стремление решить конфликт дипломатическим путем, ни представления о будущей архитектуре безопасности в Европе. Совершенно ясно, что Евросоюз не готов признавать необходимость компромиссов для прекращения противостояния, заключил журналист.
Россия подчеркивает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал: любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием Западом делает переговоры невозможными и приводит к негативным последствиям.