Рейтинг@Mail.ru
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине - РИА Новости, 23.11.2025
19:51 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/plan-2056982414.html
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине - РИА Новости, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
План ЕС по Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет к дальнейшей эскалации конфликта, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:51:00+03:00
2025-11-23T19:51:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
евросоюз
нато
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине

RS: план ЕС по Украине приведет только к эскалации конфликта

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. План ЕС по Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет к дальнейшей эскалации конфликта, пишет Responsible Statecraft.
Ранее Каллас заявила, что план Евросоюза по Украине опирается всего на два пункта: ослабить Россию и поддержать Украину.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
16:54
"Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу", — заявил автор статьи.
Он подчеркнул, что в стратегии Каллас нет ни намека на стремление решить конфликт дипломатическим путем, ни представления о будущей архитектуре безопасности в Европе. Совершенно ясно, что Евросоюз не готов признавать необходимость компромиссов для прекращения противостояния, заключил журналист.
Россия подчеркивает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал: любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием Западом делает переговоры невозможными и приводит к негативным последствиям.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Раде заметили тревожную деталь в заявлении Трампа об Украине
18:47
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
