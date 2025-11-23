https://ria.ru/20251123/plan-2056880229.html
Келлог оценил разработанный США план по Украине
Келлог оценил разработанный США план по Украине - РИА Новости, 23.11.2025
Келлог оценил разработанный США план по Украине
Cпецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог назвал хорошим разработанный США план по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 23.11.2025
Келлог оценил разработанный США план по Украине
Келлог: план США по Украине является хорошим
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог назвал хорошим разработанный США план по урегулированию украинского конфликта.
"Это хороший план. Есть вещи, которые нужно систематизировать и подробнее объяснить", - заявил он в интервью телеканалу Fox News
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.