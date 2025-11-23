МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией, стремясь к недостижимому поражению Москвы, пишет L’AntiDiplomatico.
"Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к "поражению России", поскольку, как сказала Кая Каллас, <…> "других вариантов нет"", — говорится в статье.
Автор публикации заявил, что Евросоюз стал "политическим трупом", не заслуживающим доверия из-за своей политики по Украине. Отмечается также, что западных союзников не останавливают ни увеличивающиеся потери Украины, ни разрушение инфраструктуры, ни потраченные впустую из-за коррумпированности режима средства.
"Мир для них, очевидно, — не вариант, как не были вариантом и переговоры", — резюмируется в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.