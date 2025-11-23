Рейтинг@Mail.ru
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
16:54 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине - РИА Новости, 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
Европейские лидеры подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией, стремясь к недостижимому поражению Москвы, пишет L’AntiDiplomatico. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:54:00+03:00
2025-11-23T16:54:00+03:00
в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, кайя каллас, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Кайя Каллас, НАТО
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине

L’AntiDiplomatico: ЕС подталкивает Украину к затягиванию конфликта с Россией

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией, стремясь к недостижимому поражению Москвы, пишет L’AntiDiplomatico.
"Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к "поражению России", поскольку, как сказала Кая Каллас, <…> "других вариантов нет"", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Удержать на ногах". СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
16:05
Автор публикации заявил, что Евросоюз стал "политическим трупом", не заслуживающим доверия из-за своей политики по Украине. Отмечается также, что западных союзников не останавливают ни увеличивающиеся потери Украины, ни разрушение инфраструктуры, ни потраченные впустую из-за коррумпированности режима средства.
"Мир для них, очевидно, — не вариант, как не были вариантом и переговоры", — резюмируется в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
21 ноября, 16:04
 
В миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровКайя КалласНАТО
 
 
