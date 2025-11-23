Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Наталья Бударина. Глава ЦИК России направила обращение участникам стартовавшего в воскресенье в Москве Всероссийского конгресса наблюдателей, зачитала которое секретарь Центризбиркома РФ

"Сегодня здесь собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели - люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - отметила Памфилова

По её словам, миссия наблюдателей в служении принципам справедливости, законности и правды. Председатель ЦИК подчеркнула, что в современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, объективность и компетентность общественных наблюдателей становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям.