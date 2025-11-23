Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pamfilova-2056898158.html
Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах
Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах - РИА Новости, 23.11.2025
Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах
Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T10:39:00+03:00
2025-11-23T10:39:00+03:00
россия
москва
элла памфилова
наталья бударина
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154874/87/1548748711_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_7ae4909c938383bd91112e5a25c399f4.jpg
https://ria.ru/20251028/gosduma-2051292147.html
https://ria.ru/20250911/ria-2041107594.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154874/87/1548748711_128:0:2329:1651_1920x0_80_0_0_35162847ef2166ef8f3a33af9b3c674f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, элла памфилова, наталья бударина, политика
Россия, Москва, Элла Памфилова, Наталья Бударина, Политика
Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах

Памфилова назвала наблюдателей маркером качества голосования

© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России направила обращение участникам стартовавшего в воскресенье в Москве Всероссийского конгресса наблюдателей, зачитала которое секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
28 октября, 18:21
"Сегодня здесь собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели - люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - отметила Памфилова.
По её словам, миссия наблюдателей в служении принципам справедливости, законности и правды. Председатель ЦИК подчеркнула, что в современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, объективность и компетентность общественных наблюдателей становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям.
"Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим объективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют. Их детальное, на уровне профессионального, понимание избирательного процесса является для нас бесценным источником обратной связи, который позволяет совершенствовать избирательное законодательство в целом и отдельные процедуры в частности", - добавила Памфилова.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев
11 сентября, 09:06
 
РоссияМоскваЭлла ПамфиловаНаталья БударинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала