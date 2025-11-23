https://ria.ru/20251123/pamfilova-2056898158.html
Памфилова рассказала о роли наблюдателей на выборах
россия
москва
элла памфилова
наталья бударина
политика
россия
москва
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России направила обращение участникам стартовавшего в воскресенье в Москве
Всероссийского конгресса наблюдателей, зачитала которое секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина
"Сегодня здесь собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели - люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - отметила Памфилова
По её словам, миссия наблюдателей в служении принципам справедливости, законности и правды. Председатель ЦИК подчеркнула, что в современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, объективность и компетентность общественных наблюдателей становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям.
"Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим объективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют. Их детальное, на уровне профессионального, понимание избирательного процесса является для нас бесценным источником обратной связи, который позволяет совершенствовать избирательное законодательство в целом и отдельные процедуры в частности", - добавила Памфилова.