В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.11.2025
