В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 23.11.2025
16:06 23.11.2025
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 23.11.2025
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.11.2025
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность спустя более двух часов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСнег в Краснодаре
Снег в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Снег в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Режим продлился 2 часа 17 минут.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Российская ПВО сбила десять беспилотников
БезопасностьКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
