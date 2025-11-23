https://ria.ru/20251123/opanost-2056878602.html
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 23.11.2025
ярославская область
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность