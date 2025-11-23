В ОП призвали чаще употреблять отчества при обращении к людям

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиянам нужно чаще употреблять отчества при обращении к людям, так как это знак уважения к отечественным традициям, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева сообщала РИА Новости, что россияне стали реже использовать отчества в разговоре, отмечая, что со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций.

"В России 5 лет назад учрежден на государственном уровне День Отца. И отмечая День Отца, мы часто обращаем внимание, что именно отчество является нашей традицией. И слова отчество и отечество - это единые, однокоренные слова, которые показывают принадлежность нас к российской культуре. Поэтому чаще упоминайте отчество, таким образом вы будете проявлять уважение к человеку, таким образом вы будете проявлять уважение к нашим российским отечественным традициям", - сказал Рыбальченко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что пик отказа от отчеств, активно наблюдавшийся в 1990-е годы под влиянием западных традиций, уже давно миновал, и с каждым десятилетием такая практика встречается все реже. По его словам, исключение составляют деловые и международные форматы, где обращение по имени и фамилии используется для упрощения коммуникации. Однако в профессиональной среде обращение с отчеством по-прежнему является нормой и признаком уважения.

"На мой взгляд, особенно в последние годы, традиция упоминания имени и отчества при произнесении фамилий, становится все более и более востребованной. Это не возвращение к нашим традициям, а, скорее всего, подчеркивание наших традиций, поскольку Россия - страна, которая может работать в разных культурных форматах, но в то же время сохранять свои российские традиционные ценности, в которых отчество является важнейшим элементом для идентификации любого человека", - добавил Рыбальченко