В Жуковском ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту "Жуковский" и аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
