В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
05:30 23.11.2025 (обновлено: 06:43 23.11.2025)
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
геленджик, краснодар, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Геленджик, Краснодар, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля ограничили полеты

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский)
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский). Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"), Тамбов ("Донское"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Самары - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
Геленджик
Краснодар
Тамбов
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Туношна
 
 
Заголовок открываемого материала