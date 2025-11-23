https://ria.ru/20251123/ogranicheniya-2056879123.html
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T05:30:00+03:00
2025-11-23T05:30:00+03:00
2025-11-23T06:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg
https://ria.ru/20251122/aeroporty-2056758554.html
геленджик, краснодар, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
