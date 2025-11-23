https://ria.ru/20251123/ogranichenija-2056892321.html
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 23.11.2025
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений