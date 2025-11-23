Рейтинг@Mail.ru
09:35 23.11.2025
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
В Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений

Международный аэропорт в Жуковском
Международный аэропорт в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
