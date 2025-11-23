https://ria.ru/20251123/novorossijsk-2056901120.html
В Новороссийске горит лес
В Новороссийске горит лес - РИА Новости, 23.11.2025
В Новороссийске горит лес
Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:12:00+03:00
2025-11-23T11:12:00+03:00
2025-11-23T12:16:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056905351_0:325:960:865_1920x0_80_0_0_94355bdab061329c9f6a4a8d3e448fdf.jpg
https://ria.ru/20251123/shatura-2056899604.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056905351_0:235:960:955_1920x0_80_0_0_1fa91fd8561b3216170856379f53d9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске горит лес
В Новороссийске на площади до одного гектара горит лес
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива… Площадь - от 0,5 до 1 га. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.