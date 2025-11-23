Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске горит лес - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 23.11.2025 (обновлено: 12:16 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/novorossijsk-2056901120.html
В Новороссийске горит лес
В Новороссийске горит лес - РИА Новости, 23.11.2025
В Новороссийске горит лес
Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:12:00+03:00
2025-11-23T12:16:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056905351_0:325:960:865_1920x0_80_0_0_94355bdab061329c9f6a4a8d3e448fdf.jpg
https://ria.ru/20251123/shatura-2056899604.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056905351_0:235:960:955_1920x0_80_0_0_1fa91fd8561b3216170856379f53d9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске горит лес

В Новороссийске на площади до одного гектара горит лес

© Фото : Минприроды Краснодарского края/TelegramЛесной пожар в Новороссийске
Лесной пожар в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Минприроды Краснодарского края/Telegram
Лесной пожар в Новороссийске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива… Площадь - от 0,5 до 1 га. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
10:53
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала