Рейтинг@Mail.ru
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/nato-2056970671.html
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными - РИА Новости, 23.11.2025
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными
Возможности США по обеспечению Украины разведданными уникальны даже в масштабах НАТО, заявил временно исполняющий обязанности руководителя инновационной... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:13:00+03:00
2025-11-23T18:13:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
джеймс аппатурай
дмитрий песков
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
https://ria.ru/20251123/kiev-2056861158.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джеймс аппатурай, дмитрий песков, нато, politico
В мире, США, Украина, Россия, Джеймс Аппатурай, Дмитрий Песков, НАТО, Politico
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными

НАТО: потенциал США по снабжению Киева разведданными уникален даже для альянса

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможности США по обеспечению Украины разведданными уникальны даже в масштабах НАТО, заявил временно исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай.
«

"Возможности США уникальны. Это совершенно очевидно и незаменимо даже в контексте НАТО", - заявил Аппатурай в интервью изданию Politico.

При этом он подчеркнул, что у любой страны "есть коммерческие возможности", о которых еще несколько лет назад никто не задумывался.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет — и Львова тоже
08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжеймс АппатурайДмитрий ПесковНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала