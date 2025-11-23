https://ria.ru/20251123/nato-2056970671.html
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными - РИА Новости, 23.11.2025
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными
Возможности США по обеспечению Украины разведданными уникальны даже в масштабах НАТО, заявил временно исполняющий обязанности руководителя инновационной... РИА Новости, 23.11.2025
в мире
сша
украина
россия
джеймс аппатурай
дмитрий песков
нато
politico
В мире, США, Украина, Россия, Джеймс Аппатурай, Дмитрий Песков, НАТО, Politico
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными
НАТО: потенциал США по снабжению Киева разведданными уникален даже для альянса